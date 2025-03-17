Бывшего депутата маслихата Карасайского района задержали в Алматинской области

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, передает inAlmaty.
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