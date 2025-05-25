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Сожители с мертвецами: как в итальянской деревне Венцоне жили бок о бок с мумиями и считали это нормой

Сожители с мертвецами: как в итальянской деревне Венцоне жили бок о бок с мумиями и считали это нормой

Сожители с мертвецами: как в итальянской деревне Венцоне жили бок о бок с мумиями и считали это нормой Ирина ВальковаВ тени Альп, среди узких каменных улочек и старинных часовен, есть деревня, о которой, казалось бы, никогда бы не узнал мир.

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