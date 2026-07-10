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Зависимость Европы от России оценили

Зависимость Европы от России оценили

Европа не может существовать без российских энергоресурсов. С такой оценкой выступил председатель правящей партии Республики Сербской Боснии и Герцеговины «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в беседе с РИА Новости.

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