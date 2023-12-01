Capcom не остановится на Resident Evil 4 — издатель дразнит фанатов ремейками других и...

Capcom не остановится на Resident Evil 4 — издатель дразнит фанатов ремейками других игр серииНа волне успеха ремейков Resident Evil 2 (13,1 млн копий), Resident Evil 3 (8 млн) и Resident Evil 4 (5,4 млн) японский издатель и разработчик Capcom не собирается отказываться от своей золотой жилы.