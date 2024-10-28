Мужчина из Московской области был задержан за кражу детских товаров в Москве

В Москве продолжается борьба с преступностью. Расследование одного из последних случаев краж привело к задержанию 28-летнего жителя Московской области, который пытался вынести из магазина игрушки и детское питание без оплаты.
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