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Мужчина из Московской области был задержан за кражу детских товаров в Москве

Мужчина из Московской области был задержан за кражу детских товаров в Москве

В Москве продолжается борьба с преступностью. Расследование одного из последних случаев краж привело к задержанию 28-летнего жителя Московской области, который пытался вынести из магазина игрушки и детское питание без оплаты.

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