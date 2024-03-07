YMCA Moldova дала старт Академии HP IDEA для учителей муниципия Кишинев

Академия HP IDEA (Академия развития инноваций в образовании) вчера провела свою первую сессию, в рамках которой более 200 учителей из 35 учебных заведений муниципия Кишинев получат помощь для развития своих цифровых навыков в работе с учениками.
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