На авиабазе ВСУ в Хмельницкой области гремят взрывы

В городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины в настоящий момент гремят взрывы. В районе населенного пункта находится авиационная база, на которой хранятся используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) крылатые ракеты Storm Shadow.
В городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины в настоящий момент гремят взрывы. В районе населенного пункта находится авиационная база, на которой хранятся используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) крылатые ракеты Storm Shadow.
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