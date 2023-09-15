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На авиабазе ВСУ в Хмельницкой области гремят взрывы

В городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины в настоящий момент гремят взрывы. В районе населенного пункта находится авиационная база, на которой хранятся используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) крылатые ракеты Storm Shadow.

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