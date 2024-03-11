В России обнаружили фантомное молоко

В Оренбурге обнаружили 33 тонны фантомного молока. Продукцию в детские сады и школы поставляла фирма из Санкт-Петербурга, но по указанному адресу производства не оказалось, со ссылкой на Россельхознадзор сообщает РИА Новости.
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