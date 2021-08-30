Число жертв коронавируса в мире превысило 4,5 млн человек

Число летальных исходов, причиной которых стал коронавирус, превысило во всем мире 4,5 млн, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основании данных федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.
Число летальных исходов, причиной которых стал коронавирус, превысило во всем мире 4,5 млн, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основании данных федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.
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