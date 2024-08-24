Мойщик окон нашел портрет Шекспира, оцененный в сотни миллионов 

Картина долгое время висела незамеченной в гостиной. Когда Стивен Водлоу узнал, что это может быть изображение известного драматурга, то потратил тысячи фунтов на исследование всех доказательств и экспертизы, передает focus.
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