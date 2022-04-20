В ТПП оценили отношение Китая к санкциям Запада против России

Китай не приемлет давления по вопросу присоединяться к антироссийским санкциям или нет, поскольку понимает, что это может отразиться на китайской экономике, но в то же время возникает другая проблема - как бы "оказаться между молотом и наковальней".
Китай не приемлет давления по вопросу присоединяться к антироссийским санкциям или нет, поскольку понимает, что это может отразиться на китайской экономике, но в то же время возникает другая проблема - как бы "оказаться между молотом и наковальней".
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