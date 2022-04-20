Газета.ру

6 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    Лучше бы цены на топливо скорректировали в сторону заметного уменьшения.Правительство мож...
  • Михаил
    Прекрасно...чистый четверг - надо избавляться от грязи.Кадыров заявил, ч...
  • Александр Ширай
    Европейские лидеры напоминают крыс, которые следуют в реку, за дудочкой Нильса. Сценарий был расписан, провокация Рос...Силуанов предупре...

В ТПП оценили отношение Китая к санкциям Запада против России

В ТПП оценили отношение Китая к санкциям Запада против России

Китай не приемлет давления по вопросу присоединяться к антироссийским санкциям или нет, поскольку понимает, что это может отразиться на китайской экономике, но в то же время возникает другая проблема - как бы "оказаться между молотом и наковальней".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх