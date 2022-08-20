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Полицейские Кабардино-Балкарии приняли участие в акции «Стань донором - спаси жизнь»

В рамках всероссийской акции «Культура донорству» и «Донорство объединяет», приуроченной к Году культурного наследия народов России, на площади возле Дворца Культуры г.

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