Страны Прибалтики полезли против Калининградского транзита. Россия показала, кто в доме хозяин

Сергей ЕПолитикаСтраны Прибалтики полезли против Калининградского транзита. Россия показала, кто в доме хозяин Доброго времени суток. Уже невозможно молчать на эту тему. Страны Прибалтики с чего то решили, что им все можно.Вернуться к статье138НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGGarryДавно пора их раком ставить.....степан дунов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AKAndrey KorolkevicМал клоп,да вонючь...а что должно делать с клопами?ВальдемарТравить клопов, травить!!!!Виктор ГемановЗакрытие визы - конечно сильно, но это полумера. А что более сильнодействующего можно предложить, чтобы не рыпались и впредь?ВКВасилий КоликовУльтимативное "предложение" - или вы, с..ки, нам в транзите не мешаете, или мы из вашей территории коридорчик вырезаем. И кстати, то, что в Литве называется Клайпедским краем, обратно к Калининградской обл. присоединим!Анатолий АнатольевХватит нам НЫТЬ, пора уже врезать по лесным братьям засидевшихся в своих НОРАХ ( белым домам)!!!!!!! УВАЖАТЬ начнут!Виктор ТомилинТрудно что - то посоветовать нашему правительству. Литва для нас - территория чужая, а в нашу Калининградскую область можно попасть тремя путями.: водным, воздушным и наземным. На паромах всего не перевезешь, что - то надо перевозить по железной дороге транзитом через Литву. Воздушным транспортом можно перевозить людей и небольшие грузы. Опять таки, используя литовское воздушное пространство. Альтернативы наземному транзиту через Литву у России нет. Перевозка людей, грузов, транзит газа, электричества - это все чувствительные сферы.Elena Zginnikдля начала провести в Калининградскую область газовую трубу,а Литве перекрыть газ и всякую торговлю и постепенно эти маразматики сами пойдут на попятную,им в этом случае даже из руководства ЕС пинка для ускорения дадут...юрий смирновстоит жестко реагироватьБОБорис ОсиповБесихин АлександрРеагировать на любые неудобства для России.Бронетемкин ПоносецКомментировать
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