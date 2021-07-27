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Страны Прибалтики полезли против Калининградского транзита. Россия показала, кто в доме хозяин

Страны Прибалтики полезли против Калининградского транзита. Россия показала, кто в доме хозяин

Доброго времени суток. Уже невозможно молчать на эту тему. Страны Прибалтики с чего то решили, что им все можно.

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Garry
Давно пора их раком ставить.....
степан дунов
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Andrey Korolkevic
Мал клоп,да вонючь...а что должно делать с клопами?
Вальдемар
Травить клопов, травить!!!!
Виктор Геманов
Закрытие визы - конечно сильно, но это полумера. А что более сильнодействующего можно предложить, чтобы не рыпались и впредь?
Василий Коликов
Ультимативное "предложение" - или вы, с..ки, нам в транзите не мешаете, или мы из вашей территории коридорчик вырезаем. И кстати, то, что в Литве называется Клайпедским краем, обратно к Калининградской обл. присоединим!
Анатолий Анатольев
Хватит нам НЫТЬ, пора уже врезать по лесным братьям засидевшихся в своих НОРАХ ( белым домам)!!!!!!! УВАЖАТЬ начнут!
Виктор Томилин
Трудно что - то посоветовать нашему правительству. Литва для нас - территория чужая, а в нашу Калининградскую область можно попасть тремя путями.: водным, воздушным и наземным. На паромах всего не перевезешь, что - то надо перевозить по железной дороге транзитом через Литву. Воздушным транспортом можно перевозить людей и небольшие грузы. Опять таки, используя литовское воздушное пространство. Альтернативы наземному транзиту через Литву у России нет. Перевозка людей, грузов, транзит газа, электричества - это все чувствительные сферы.
Elena Zginnik
для начала провести в Калининградскую область газовую трубу,а Литве перекрыть газ и всякую торговлю и постепенно эти маразматики сами пойдут на попятную,им в этом случае даже из руководства ЕС пинка для ускорения дадут...
юрий смирнов
стоит жестко реагировать
Борис Осипов
Бесихин Александр
Реагировать на любые неудобства для России.
Бронетемкин Поносец

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