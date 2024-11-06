NYP: часть американцев не знала, что Байден выбыл из президентской гонки

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos За прошедшие с начала выборов президента США несколько часов число поисковых запросов американцев "Джо Байден выбыл из гонки" увеличилось в несколько раз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии