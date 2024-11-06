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  • лина любимцева
    Это не только Стояногло проиграл... ЭТО МОЛДАВИЯ ПРОИГРАЛА!!  И РОССИЯ!!... А я так ждала, что Россия возьмет Одесску...Стояногло признал...
  • Рустик Рыксиев
    Задолбали, идёт на три буквы эта инстасамка(фу какое имя противное для слуха)Инстасамка показа...
  • Валентина Лтвяк
    Есть опасение, что   конкретные шаги Трампа будут не те которых ожидает   дипломат, ведь война это искусство обмана, ...Захарова призвала...

NYP: часть американцев не знала, что Байден выбыл из президентской гонки

NYP: часть американцев не знала, что Байден выбыл из президентской гонки

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos За прошедшие с начала выборов президента США несколько часов число поисковых запросов американцев "Джо Байден выбыл из гонки" увеличилось в несколько раз.

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