Чемезов: Су-57 показал эффективность в условиях работы ПВО Patriot

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российский истребитель Су-57 единственный в мире показал эффективность в условиях противодействия американским комплексам ПВО Patriot.
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