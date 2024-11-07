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Чемезов: Су-57 показал эффективность в условиях работы ПВО Patriot

Чемезов: Су-57 показал эффективность в условиях работы ПВО Patriot

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российский истребитель Су-57 единственный в мире показал эффективность в условиях противодействия американским комплексам ПВО Patriot.

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