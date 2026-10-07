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Охота на «Фламинго». Россия оставляет Украину без производства ракет

Охота на «Фламинго». Россия оставляет Украину без производства ракет

В ночь на 7 октября армия России нанесла массированный удар по целям на украинской территории. Одной из приоритетных целей нынешней атаки стали предприятия, где производятся дальнобойные крылатые ракеты «Фламинго», сообщили в нашем Минобороны.

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