Трамп потребовал извинений от епископа

Президент США Дональд Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви и священнослужительницы, которая на церковной службе призвала его уважать мигрантов и сексуальные меньшинства (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
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