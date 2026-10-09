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Ивановские новости

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Прошла очередная лекция в рамках проекта Росводресурсов «Акватория знаний»

Прошла очередная лекция в рамках проекта Росводресурсов «Акватория знаний»

Россия занимает первое место в мире по площади болот, на её территории находится более 30% болотных экосистем планеты.

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