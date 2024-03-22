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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

3 подписчика

Шумит Перевозинка. Кстати, пешеходный мост через реку по пер.Красноармейский доделали! Любо глянуть. Спасибо за работу рабочим МБУ "Хозяйственной службы и благоустройство" города, которые укрепили настил.

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