Песков рассказал о плане НАТО по Украине

США разрабатывали проект «Украина», который предусматривал засасывание страны в военную и политическую инфраструктуру НАТО, Штаты четко шли по пути реализации этого сценария, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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