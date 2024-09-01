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Песков рассказал о плане НАТО по Украине

Песков рассказал о плане НАТО по Украине

США разрабатывали проект «Украина», который предусматривал засасывание страны в военную и политическую инфраструктуру НАТО, Штаты четко шли по пути реализации этого сценария, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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