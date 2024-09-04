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Ефимов: на юго-западе Москвы по КРТ возведут жильё, школы и спорткомплексы

Ефимов: на юго-западе Москвы по КРТ возведут жильё, школы и спорткомплексы

На юго-западе столицы находятся 11 участков, которые ранее использовались недостаточно эффективно. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, на площадках идут работы по их реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий.

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