Ефимов: на юго-западе Москвы по КРТ возведут жильё, школы и спорткомплексы

На юго-западе столицы находятся 11 участков, которые ранее использовались недостаточно эффективно. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, на площадках идут работы по их реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий.
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