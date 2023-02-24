КНДР выпустила четыре ракеты в сторону Японского моря

Пхеньян провел военные учения, в ходе которых были запущены четыре крылатые ракеты Hwasal-2. Все снаряды упали в акваторию Японского моря, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).