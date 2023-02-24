Федеральное агентство новостей №1

7 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Для чего говорить о шалаве пугачёвой-певзнер?Певица Пугачева с...
  • Георгий Михалев
    Если не понимают по хорошему, значит нужно дать 3.14зды в кулуарах, по-тихому, под дых, желательно ногой.Небензя: Мальта н...
  • Хакимжон Ходжамов
    И это что то меняет ? Тупоголовые ! Еще предстоит возвращать Одессу , Николаев , Харьков , Киев , Чернигов ...... А в...Страны G7 не наме...

КНДР выпустила четыре ракеты в сторону Японского моря

КНДР выпустила четыре ракеты в сторону Японского моря

Пхеньян провел военные учения, в ходе которых были запущены четыре крылатые ракеты Hwasal-2. Все снаряды упали в акваторию Японского моря, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх