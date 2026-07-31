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Пронедра

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"Золотой час". Когда лучше всего выходить на лечебную прогулку

"Золотой час". Когда лучше всего выходить на лечебную прогулку

Пешая прогулка — один из самых простых и доступных способов поддерживать здоровье. Не нужны тренажёры, дорогостоящее оборудование или специальная подготовка: достаточно удобной обуви и привычки каждый день двигаться.

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