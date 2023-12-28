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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Прокуратура Парижа заподозрила в отмывании денег филиал крупнейшего банка Франции

Парижская прокуратура ведет предварительное расследование дела об отмывании денег — филиал крупнейшего банка Франции — BNP Paribas Securities Services — и кипрский брокер TCR International подозреваются в сомнительных операциях.

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