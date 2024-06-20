Добрый Мир
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Добрый Мир

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100 лет без Ленина (3). Фотохроника жизни Ильича

100 лет без Ленина (3). Фотохроника жизни Ильича

21 января – 100 лет со дня смерти В.И. Ульянова (Ленина)К наиболее метким высказываниям о В.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Слава Богу, наконец-то прозрение наступает! Так скоро и до дел нужных доберёмся!
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