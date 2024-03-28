Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia VetscherskajaWittwer
    Не хочу быть экспертом или оригинальной. Показывали интервью с тем, кто выбил оружие, а дальше? Что дальше? Секрет?!...Посетители «Кроку...
  • Александр Сысоев
    У меня эта арифметика тоже вызывает вопросы.Посетители «Кроку...
  • Natalia VetscherskajaWittwer
    У меня вопрос?! Простая , ну прямо детская арифметика, хотите математика. Итак: завержали 4 террориста. Держим у ум...Посетители «Кроку...

В Смоленске отремонтируют мост возле завода имени Калинина

В Смоленске отремонтируют мост возле завода имени Калинина

Сейчас объект формально закрыт, но пешеходов это не останавливает Пешеходный мост, связывающий улицу Кашена и Витебское шоссе (возле завода КДМ имени Калинина), отремонтируют за счет средств, выделенных из бюджета Смоленской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх