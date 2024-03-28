В Смоленске отремонтируют мост возле завода имени Калинина

Сейчас объект формально закрыт, но пешеходов это не останавливает Пешеходный мост, связывающий улицу Кашена и Витебское шоссе (возле завода КДМ имени Калинина), отремонтируют за счет средств, выделенных из бюджета Смоленской области.
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