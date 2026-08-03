Российские корабли провели учение со стрельбами в Баренцевом море

Корабли Северного флота России совместно с расчетами береговых ракетных комплексов (БРК) “Бастион” провели в Баренцевом море учение по уничтожению корабельной группировки условного противника, сообщила в понедельник пресс-служба флота.
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