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Уважаемые жители Джанкойского района!

Уважаемые жители Джанкойского района!

Информируем о плановом отключении электроэнергии 12 октября 2021 г. с 09:00 до 17:00 ч. в связи с ремонтными работами в селе Победное по улицам: Юбилейная, Заречная, Свердлова, Матросова, Садовая, Гагарина, Кирова, Шевченко, Фрунзе, Кутузова, К.

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