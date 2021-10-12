Уважаемые жители Джанкойского района!

Информируем о плановом отключении электроэнергии 12 октября 2021 г. с 09:00 до 17:00 ч. в связи с ремонтными работами в селе Победное по улицам: Юбилейная, Заречная, Свердлова, Матросова, Садовая, Гагарина, Кирова, Шевченко, Фрунзе, Кутузова, К.