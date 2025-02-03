Японский индекс Nikkei отреагировал снижением на 2,4% на введение Трампом пошлин

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись в понедельник сокращением котировок из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики, обратило внимание агентство ТАСС.
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