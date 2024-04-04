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Россияне могут остаться без терапевтов, анестезиологов и травматологов

Россияне могут остаться без терапевтов, анестезиологов и травматологов

В России не хватает около 30 тысяч врачей. И это влияет на доступность медпомощи: пациенты не могут записаться к участковым врачам, офтальмологам и неврологам, а в новых фельдшерско-акушерских пунктах в селах некому работать.

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