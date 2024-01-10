В Оренбургской области сотрудники полиции проводят ежегодную акцию «Полицейский Дед Мороз»

Бузулукские полицейские с участием представителя Общественного совета при МО МВД России «Бузулукский» Юрия Демина продолжают творить новогодние чудеса для детей сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающих охрану общественного порядка и безопасность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.