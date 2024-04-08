В России зарегистрировали не имеющий аналогов препарат 

О сертификации министерством здравоохранения РФ нового отечественного медицинского препарата, который будет использоваться для лечения бактериальных инфекций, вызванных микроорганизмами, невосприимчивыми к антибиотикам, информирует vesti.
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