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Царьград

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Байден отреагировал на предостережение Путина от ударов по России

Байден отреагировал на предостережение Путина от ударов по России

Президент США Байден на просьбу журналистов прокомментировать слова президента России по Украине, заявил, что не думает много о Путине.

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