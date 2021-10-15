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В Чехии оценили способность президента страны исполнять свои обязанности

В Чехии оценили способность президента страны исполнять свои обязанности

Находящийся на лечении в больнице президент Чехии Милош Земан может выполнять обязанности главы государства, заявил спикер нижней палаты чешского парламента Радек Вондрачек 14 октября на брифинге.

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