Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче с «Анахаймом» (3:2 ОТ). Россиянин набрал очки (2+1) в третьей игре чемпионата НХЛ подряд.
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