Театр абсурда
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Театр абсурда

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Скромный депутат удивила всю страну сумкой за 500 000. рублей

Скромный депутат удивила всю страну сумкой за 500 000. рублей

Avia.pro - СМИ Тюменская область, где нефть бьёт ключом, а депутатские сумочки пробивают все мыслимые и немыслимые финансовые потолки! Недавно на форуме TNF тюменская депутатка Наталья Шевчик появилась с сумочкой, которая, по мнению внимательных участников мероприятия, выглядит точь-в-точь как модель от Celine.

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