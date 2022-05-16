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Замглавы МИД Рябков заявил о высокой степени готовности текста по восстановлению СВПД

Замглавы МИД Рябков заявил о высокой степени готовности текста по восстановлению СВПД

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сказал, что документ для возвращения к полноценному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы находится в высокой степени готовности.

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