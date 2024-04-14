В Рязани стартует сезон из 6 ярких фестивалей

Первый местный фестиваль — «Кухня Рязанского края». Он стартует 1 мая и продлится до 31 мая. Любители гастрономического отдыха смогут попробовать блюда из локальных продуктов от шеф-повара по старинным рецептам.
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