Sky News: Китай гневно отреагировал на итоговую декларацию НАТО

Китай гневно отреагировал на проект коммюнике, разрабатываемый на саммите НАТО в Вашингтоне, где Пекин называется "решающим фактором" для продолжения Россией боевых действий на Украине, и говорится об угрозах со стороны КНР для безопасности Европы.
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