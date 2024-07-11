Sky News: Китай гневно отреагировал на итоговую декларацию НАТО

Китай гневно отреагировал на проект коммюнике, разрабатываемый на саммите НАТО в Вашингтоне, где Пекин называется "решающим фактором" для продолжения Россией боевых действий на Украине, и говорится об угрозах со стороны КНР для безопасности Европы.