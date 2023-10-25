В Челябинске водитель избил школьников из-за того, что те перебежали дорогу в неположенном месте

Дети решили сократить путь и перебежали дорогу в неположенном месте — немного не доходя до зебры. Водитель этого не оценил и отвесил инициатору три леща по голове, а также еще один пинок в воспитательных целях.
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