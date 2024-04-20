О происхождении русских. Засекреченная тайна

Boleslav Buljanowskij

Просто когда утверждают про иго, я говорю так - Посмотрите на себя и своих соседей. 100 000 армия татаро - монгол это 300 000 коней, сколько им надо корма в день? И вся армия это сплошь мужики. А мужику надо баба, пожрать и отдохнуть. Если была такая армия, то все баб по дороге перетрахали и все были бы с раскосыми глазами и при плюснутыми носам. Сколько вы в зеркале видите таких людей? А сколько вам встречаются таких на улице? Вот и ответ про иго...