О происхождении русских. Засекреченная тайна. Научные данные, приведённые ниже, являются страшной тайной.
О происхождении русских. Засекреченная тайна
Комментарии
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Boleslav Buljanowskij
Просто когда утверждают про иго, я говорю так - Посмотрите на себя и своих соседей. 100 000 армия татаро - монгол это 300 000 коней, сколько им надо корма в день? И вся армия это сплошь мужики. А мужику надо баба, пожрать и отдохнуть. Если была такая армия, то все баб по дороге перетрахали и все были бы с раскосыми глазами и при плюснутыми носам. Сколько вы в зеркале видите таких людей? А сколько вам встречаются таких на улице? Вот и ответ про иго...
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12 час.
Сергей Федотов
Круто. Круче я читал только сказ якого-то цеэвропэйского прохвессора про то, как древние укры точку сингулярности создавали.
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7 час.
Valeriy Shershkov
весьма интересное исследование ... желателно продолжение исследований, других точек сингулярности ...
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5 час.
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