Ющенко фактически подтвердил: цель Запада и самоубийц Бандерастана - истребление населения России*

Какая чушь! Жиды заварили уничтожение русских и хохлов, чтобы переселить на злачные территории африканцев! Они им еще в Умани самую большую синагогу начали строить.

Виктор Гайдуков

Какая чушь. Всё мы переживём, справимся со всякими врагами, только бы наши чиновники, те которых покорил золотой телец и коллективный запад, нам не помещали. Ну ведь никто и не рассчитывал на то, что будет легко.