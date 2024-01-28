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Ющенко фактически подтвердил: цель Запада и самоубийц Бандерастана - истребление населения России*

Ющенко фактически подтвердил: цель Запада и самоубийц Бандерастана - истребление населения России*

Экс-президент Украины Ющенко: В моей модели [мира] России нет! Здесь вопрос не в Путине. Сегодня носителем путинизма является не только Путин, а есть 140 миллионов этих маленьких Путиных.

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Комментарии
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Степан Жуковский
Пчеловодом был , пчеловодом и остался ! Продался сам и продал украину !!!
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12 час.
Валентина Литвяк
Какая чушь! Жиды заварили уничтожение русских и хохлов,  чтобы переселить на злачные территории африканцев!  Они им еще в Умани самую большую синагогу начали строить.
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11 час.
Виктор Гайдуков
Какая чушь. Всё мы переживём, справимся со всякими врагами, только бы наши чиновники, те которых покорил золотой телец и коллективный запад, нам не помещали. Ну ведь никто и не рассчитывал на то, что будет легко.
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9 час.

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