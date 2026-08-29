Земляков стал чемпионом Европы по скалолазанию, всего у россиян три медали

Россиянин Петр Земляков выиграл чемпионат Европы по скалолазанию на скорость. Всего российские спортсмены завоевали на турнире три медали.
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