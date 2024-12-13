Компания Сердюка попалась на некачественном строительстве

Говорят, самый богатый депутат думы ХМАО Михаил Сердюк переживает из-за того, что компании «ДСК-1», учредителем которой он является, не отдают участок земли, на котором планировалось построить очередные «человейники»-многоэтажки и заработать на этом много миллионов рублей.