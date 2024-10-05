Avia.pro - СМИ Вот она, настоящая забота о «чужих»! Пока по всей России больные люди пытаются попасть на приём к врачу, записываясь за месяцы вперёд, Узбекистан в этот момент уже наслаждается элитной медицинской помощью, организованной, разумеется, за наш счёт.