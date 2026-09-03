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Тульские новости

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Туляк добился компенсации 150 тысяч рублей после падения на льду

Туляк добился компенсации 150 тысяч рублей после падения на льду

Советский районный суд Тулы вынес решение по иску к городскому Управлению по благоустройству.Советский районный суд Тулы вынес решение по иску к городскому Управлению по благоустройству.

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