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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ЦВО отработали тактику действия при непосредственном контакте с противником на полигоне Юргинский в Кемеровской области

Военнослужащие ЦВО отработали тактику действия при непосредственном контакте с противником на полигоне Юргинский в Кемеровской области

В ходе занятий были также отработаны вопросы инженерной подготовки и проведена тренировка по тактической медицине с эвакуацией условно раненого и оказанием ему первой медицинской помощи.

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