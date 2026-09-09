В Угдане построят эко-деревню с рестораном на 1000 мест

К осени следующего года в Угдане должна появиться зона отдыха, оформленная как экодеревня. На ее территории откроется ресторан забайкальской локальной кухни, рассчитанный на тысячу посадочных мест.
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