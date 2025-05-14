Франция разработала новую РСЗО Foudre РСЗО Foudre на испытанияхВооружённые силы Франции планируют перевооружение своей реактивной артиллерии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Франция разработала новую РСЗО Foudre РСЗО Foudre на испытанияхВооружённые силы Франции планируют перевооружение своей реактивной артиллерии.
Свежие комментарии