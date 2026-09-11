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МЧС: площадь пожара в многоэтажке в Южно-Сахалинске составила 1 441 кв. м

МЧС: площадь пожара в многоэтажке в Южно-Сахалинске составила 1 441 кв. м

В Южно-Сахалинске загорелась кровля пятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали 150 жильцов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Сахалинской области.

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